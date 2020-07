De janeiro a maio cerca de 110 empresas fecharam em Mafra

O município dispõe de aproximadamente quase 5 mil empresas ativas, cerca de 10,6 habitantes por empresa. Apesar do cenário negativo atual, maio foi o mês com maior abertura de empresas locais, com 85 aberturas

Segundo o Mapa de Empresas, ferramenta disponibilizada pelo governo federal, o Brasil possui 18,6 milhões de empresas ativas. Do número total, 202 mil foram abertas apenas no mês de maio de 2020, a maioria enquadrada na categoria jurídica como Empresário Individual, Sociedade Limitada e Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI.

Em Santa Catarina os dados também não poderiam deixar de surpreender o cenário econômico. O estado possui ao todo mais de 868 mil empresas ativas, com 60 mil abertas entre janeiro e maio deste ano. Entre as atividades econômicas que se destacam está o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, promoção de vendas e fornecimento de alimentos. Assim como pelo país, destaca-se no estado as categorias de Empresário Individual, Sociedade Limitada e EIRELI.

Na contramão, em um comparativo realizado no primeiro quadrimestre de 2020, SC está entre os quatro estados com maior crescimento de empresas fechadas. Ao todo foram 17.751, com variação de -11,4% se comparado ao mesmo período de 2019.

Mas e em Mafra, como está o Mapa de Empresas?

Cenário mafrense:

Atualmente, segundo o Mapa de Empresas, o município dispõe de aproximadamente cinco mil empresas ativas, cerca de 10,6 habitantes por empresa. No acumulado de 2020, mais de 340 empresas ingressaram na economia local. Na contramão, de janeiro até maio, 110 foram extintas.

A ACI de Mafra em contato com a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense, comparou os dados atualizados e disponíveis em Mafra. Atualmente o município dispõe de cerca de duas mil empresas ativas e contribuintes do ICMS.

Ao todo, 4.886 empresas fazem parte da economia mafrense, segundo o Mapa de Empresas. Uma análise mais aprofundada nos faz observar que a categoria com maior número em Mafra é a de empresários Individuais, com três mil registros. Mas o cenário nacional e estadual ainda se repete, seguido pela Sociedade Limitada e pela EIRELI.

Ao analisar as atividades econômicas que se destacam em Mafra, podemos citar o comércio varejista. No Mapa de Empresas a categoria é dividida em outras classes, como comércio varejista do artigo de vestuários e acessórios, peças e acessórios novos para veículos automotores, de bebidas, de calçados, de combustíveis, entre outros. No total, aproximadamente 400 empresas compõem a classe de comércio varejista.

Apesar do momento de incerteza, os dados nos apresentam uma crescente no cenário econômico mafrense. Em um comparativo com março e abril de 2020, maio foi o mês com maior abertura de empresas locais. A expectativa é de que caminhe ao cenário de fevereiro, com 85 aberturas.