Defesa Civil de Mafra aciona secretarias municipais e alerta sobre enchente

O mês de maio termina com a iminência de mais uma enchente em Mafra. Com a chuva contínua, nesta última semana o Executivo Municipal adotou medidas visando diminuir os danos no interior e área urbana da cidade. Dentre as primeiras medidas, ocorreu a suspensão de aulas no interior, visto que dependem do transporte escolar. Ainda dentro do objetivo de mitigar as consequências de uma possível enchente e adiantar-se nas questões que antecedem a ocorrência, na manhã da última sexta-feira, 31, reuniram-se, em caráter extraordinário, o Prefeito Wellington Bielecki, a Defesa Civil e todos os secretários municipais.

ALERTA

Em Mafra as áreas de risco de enchente são as Vilas Argentina, Ferroviária e Grossl, margem/terrenos/vias próximos às rodovias BR 116 e 280. A Defesa Civil alertou para deslizamentos em áreas íngremes no centro da cidade. Vale destacar que quando o nível do rio Negro chega a 6 metros (leitura da água – monitoramento hidrológico consultado no site da Copel) entra-se em estado de alerta. A leitura às 14 horas desta sexta-feira era de 6,645m. O prefeito Wellington Bielecki organizou uma força tarefa e visitou os bairros assolados. Também acompanhou a remoção das primeiras famílias da Vila Argentina. Os desabrigados estão sendo alojadas no Ginásio de esportes do CEMMA. Até às 14 horas já eram 17 famílias no local, 36 adultos e 11 crianças.

O Prefeito destacou que a Defesa Civil local é ligada ao seu gabinete. “Todas as colocações da Defesa Civil local passam por mim e tem o meu aval. As diretrizes serão dadas por ela e confio no trabalho conjunto e colaboração entre todas as secretarias envolvidas”.

No início da tarde, o prefeito reuniu-se com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e 5º RCC para tratar dos procedimentos necessários quanto às funções de cada órgão no que tange a esta situação.

A Defesa Civil está à disposição da população e o contato pode ser feito via telefone: 3643-7742.