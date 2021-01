Departamento de Engenharia de Mafra tem horário diferenciado para atendimento ao público

A fim de melhorar o fluxo de trabalho interno, o Departamento de Engenharia veiculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, passa a partir do dia 11 de fevereiro a atender o público em dias e horários específicos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Todas as terças e quintas-feiras das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas (horário de expediente) os profissionais do departamento da sede administrativa da Prefeitura estarão disponíveis para atender profissionais e demais munícipes para esclarecer dúvidas, realizar análise de projetos, consultas de viabilidade, informações sobre parcelamento do solo, zoneamento, acessibilidade, questões relacionadas ao cemitério e demais esclarecimentos pertinentes à engenharia.

Vale destacar que protocolos relativos aos serviços prestados pelo departamento podem ser feitos normalmente de segunda à sexta-feira no guichê de atendimento, no andar térreo do prédio da Prefeitura de Mafra. Os munícipes têm ainda à disposição o Mafra Digital, link disponível no site da Prefeitura de Mafra que também pode ser acessado diretamente http://mafra.prefeituras.net disponível 24 horas.

Serviço:

– Atendimento ao público – Departamento de Engenharia

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Dias: terças e quintas-feiras

– Horário: das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas

– Local: Sede administrativa da Prefeitura de Mafra – Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Alto de Mafra

– Mais informações pelo telefone: 47 3641-4016 /3641-4020.