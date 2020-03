Descartado caso do coronavírus em Mafra

Compartilhar no Facebook

Após vários comentários, desde o início da semana de que haveria um caso de uma mulher confirmado com o coronavírus em Mafra, a Prefeitura, através da Secretaria da Saúde enviou nota à imprensa no final da tarde de ontem 03, informando que até o momento, não existem casos notificados de coronavírus – COVID-19 (SARS-CoV-2) no município.

Segundo a nota, a Saúde de Mafra vem seguindo todas as recomendações de biossegurança do Ministério da Saúde, indicadas aos pacientes sintomáticos respiratórios – sendo que estas são precauções padrão adotadas em unidades de saúde para casos de intercorrências respiratórias seja ela de qualquer etiologia.

A Saúde de Mafra tranquiliza a população destacando que o monitoramento de casos é uma prática que faz parte do processo de trabalho da Vigilância Epidemiológica e das unidades Estratégias Saúde da Família e que o uso de máscaras e demais EPIs é indicado para efetuar a proteção e a prevenção para quaisquer casos de infecções respiratórias, não havendo portanto motivo para alarde.

Destaca-se que este monitoramento é fundamental para o controle epidemiológico, diante de uma situação de alerta de um vírus que está percorrendo o mundo.

O possível caso, pode ter dado origem à uma mulher que teria voltado de viagem da Itália, sentiu-se mal e teria sido atendido na UPA possivelmente neste final de semana. Porém o caso infectado teria sido descartado após vários exames.

A Secretaria de Saúde chegou a marcar uma coletiva no início da tarde de ontem (03) para se pronunciar sobre o caso, o que horas depois foi suspensa a coletiva. Alguns meios de comunicação local, chegaram até a aventar que haveria sido confirmado o caso, o que gerou um certo pânico e grande expectativa dos munícipes. A redação da Gazeta, preferiu esperar as autoridades da área da saúde se pronunciar primeiramente, para após divulgar qualquer notícia sobre o caso, para não gerar preocupação na sociedade sem motivo aparente.

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, já que atualmente não existe vacina contra o coronavírus.

RECOMENDA-SE

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

– Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

РEvitar tocar nos olhos, nariz e boca com as ṃos ṇo lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

РCobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um len̤o de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.