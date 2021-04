Desejo realizado: prefeito Maas recebe visita da cidadã Luiza, de 9 anos

Luiza Pures Di Santo, de 9 anos, estudante do 4º ano do Colégio Excelência realizou o desejo de conhecer o prefeito Emerson Maas. Ela foi recebida no gabinete do prefeito na manhã de sexta-feira, 23, quando entregou de presente um barquinho de papel, feito por ela quando aprendeu a técnica da dobradura.

Maas entregou à Luiza um certificado de visita ao prefeito e conversou sobre como é governar um município. Luiza está estudando sobre o tema e a visita ficará como uma bela recordação para ambos, prefeito e cidadã mirim.

