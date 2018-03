Detran de Mafra já conta com prova eletrônica para tirar carteira de motorista

Para o delegado regional, Rafaello Ross, a implantação da prova eletrônica é um grande avanço para a obtenção da CNH. Além de mais moderna e segura, dará maior celeridade as etapas do processo, vez que o candidato tem acesso ao resultado da prova minutos após finalizá-la, acessando o site do DETRAN/SC. Antes, com a prova manual, o candidato esperava em média 48 horas para saber o resultado do exame de legislação

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Concluir a prova de legislação de trânsito e não ter que esperar pelo resultado. Esse é um dos inúmeros benefícios da prova eletrônica para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que foi implantada nesta terça-feira (20/02), na 9ª Circunscrição Regional de Trânsito de Mafra.

Uma equipe da gerência de Habilitação do Detran/SC de Florianópolis veio especialmente a nossa cidade fazer à instalação e o treinamento dos funcionários do setor de CNH da Delegacia Regional e dos Centros de Formação de Condutores que atuam em nossa região.

Além de Mafra, o novo formato vai atender candidatos dos municípios de Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo e promete dar maior agilidade aos procedimentos para obtenção da CNH.

Pioneira no planalto norte catarinense, a sala de prova eletrônica da 9ª Ciretran Mafra possui um sistema de segurança interno e câmeras de vídeo monitoradas por policiais civis do Detran/SC; a prova só será liberada após a coleta da biometria do candidato, garantindo mais transparência, imparcialidade, lisura e segurança ao processo, enfatiza o Delegado Regional Rafaello Ross.

As 40 questões da prova são sorteadas aleatoriamente de um banco de dados com mais de 2000 opções, cujo conteúdo é revisado com freqüência, considerando as recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. O novo modelo de prova também é disponibilizado na língua Brasileira de Sinais (Libras) para os candidatos com deficiência auditiva.

Para o delegado Rafaello Ross “A implantação da prova eletrônica é um grande avanço para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Além de mais moderna e segura, dará maior celeridade as etapas do processo, vez que o candidato tem acesso ao resultado da prova minutos após finalizá-la, acessando o site do Detran/SC. Antes, com a prova manual, o candidato esperava em média 48 horas para saber o resultado do exame de legislação”.

O exame de legislação de trânsito é obrigatório e funciona como pré-requisito para que o candidato possa iniciar as aulas práticas de direção veicular. Os municípios da 9ª Circunscrição Regional de Trânsito contam com 09 Centros de Formação de Condutores e só neste ano foram habilitados cerca de 150 novos condutores.