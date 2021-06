Dia D de vacinação contra Covid-19 também é dia de ser solidário

Neste sábado, dia D de vacinação contra Covid-19 para públicos distintos, a Prefeitura de Mafra pede que este mesmo público seja solidário e doe um quilo de alimento não perecível ou uma caixa de leite.

As doações arrecadadas serão encaminhadas à Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação que encaminhará para entidades socioassistenciais do município. A Administração Municipal conta mais uma vez com a solidariedade dos mafrenses que sempre se mostraram humanitários quando o irmão passa por dificuldades como quando em enchentes, invernos rigorosos e agora com a pandemia.

Também é possível doar mantimentos, em qualquer época do ano, na Secretaria Municipal da Assistência Social que fica na Rua Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária. Atende de segunda à sexta-feira, preferencialmente com agendamento, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Telefone: 3643-7181.