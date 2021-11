Dia “D Pfizer” de vacinação em Mafra aplicou mais de 500 doses

Cinco salas de vacina ficaram abertas das 8 às 17 horas para aplicação da segunda dose e dose de reforço e a primeira dose no público adolescente (12 anos mais)

No último sábado, dia 20, a Prefeitura de Mafra/Secretaria de Saúde de Mafra realizou o dia “D Pfizer” com o objetivo de intensificar a vacinação da aplicação da segunda dose (D2) e dose de reforço da Pfizer, além da aplicação da primeira dose para adolescentes a partir dos 12 anos de idade.

A vacinação aconteceu nas ESFs Espigão do Bugre, Central, Caic, Restinga e Vila Nova, das 8 às 17 horas. No total foram aplicadas 536 doses de vacina contra Covid-19 e 21 de outros esquemas vacinais.

Confira como foi a vacinação por ESF:

VACINA ESF ESPIGÃO BUGRE ESF CAIC ESF VILA NOVA ESF RESTINGA ESF CENTRAL Pfizer 97 73 98 76 114 Coronavac 20 09 11 03 05 AstraZeneca 11 03 08 02 06 Total 128 85 117 81 125 TOTAL GERAL 536

Como anda a vacinação em Mafra

De acordo com o VACINÔMETRO, Mafra aplicou até o dia 20 de novembro, em pessoas acima de 12 anos, 86.659 doses, sendo 43.989 da primeira dose, correspondendo a 96,77%, e 38.436 da segunda ou dose única (84,55%) e 4.234 doses de reforço (9,31%). Mesmo tomando as duas doses da vacina, dose única ou de reforço, a pessoa deve continuar adotando as medidas não farmacológicas de prevenção: uso de máscara, higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool gel 70% e evitar aglomerações.

Não tomou vacina? E agora?

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população que ainda se imunizou contra Covid-19 que procure sua ESF de referência. Mafra está vacinando toda população acima de 12 anos. Mais informações na própria ESF ou na Vigilância em Saúde pelo telefone (47) 98455-9632.