Dia da Mulher é celebrado com palestra motivacional, depoimentos e apresentação de dança do CCI em Mafra

A Secretaria de Assistência Social e Habitação promoveu no dia 12 de março, no Centro de Convivência do Idoso, evento alusivo ao Dia da Mulher, reunindo cerca de 130 pessoas. As presentes participaram de palestra motivacional proferida por Davison Rocha, que abordou temas como autoestima e a valorização de si mesmo, apresentando reflexões do tipo “Qual a atitude vocês estão tendo para aceitar migalhas de amor?” ou ainda “O que você quer para a sua vida?”.

Na ocasião também houve momento para depoimento da senhora Pryscilla Santos, sobre o enfrentamento do câncer de mama, com suas dificuldades e superações.

O Dia da Mulher da Assistência Social e Habitação contou ainda com apresentação do grupo de dança do CCI e premiação dos classificados dos jogos do JASTI – Fase Municipal.