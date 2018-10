Dia das Crianças é mais divertido no Sesc em Mafra

No dia 12/10, o Sesc em Santa em Catarina realiza eventos especiais nas Unidades e em espaços da comunidade, em todas as regiões do Estado

O Dia das Crianças está chegando e o Sesc em Santa Catarina preparou uma programação cheia de atividades e muita diversão. Para comemorar, a Instituição realiza eventos especiais no dia 12 de outubro, com ações voltadas ao público infantil e seus familiares, nas Unidades do Sesc no Estado e em espaços da comunidade.

Oficina de Fósseis e de Peteca, Pirâmide de Bambu, Labirinto de Madeira, Paraquedas Cooperativo, Jogos Esportivos e outras atividades garantirão a alegria da festa. Confira a programação completa do Dia das Crianças do Sesc em Mafra: https://www.sesc-sc.com.br/site/agenda/dia-das-criancas.

A entrada e as brincadeiras são gratuitas e acontecem das 9h às 13h, na rua São João Maria, 520 – Vila Ferroviária. O evento contará ainda com a participação do GIRO (Grupo Interação Riomafrense de Oncologia), que fará a venda de alimentos no local.

Participe deste evento e apoie esta causa!