O Dia do Desafio foi marcado por atividades físicas e laborais em Mafra. No início da manhã os funcionários da Prefeitura Municipal fizeram atividades laborais, participando e apoiando a campanha mundial de incentivo à vida ativa e à adoção de hábitos saudáveis. Também participaram escolas  e demais  secretarias municipais.

O Dia do Desafio em Mafra foi uma ação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, por meio do Departamento Municipal de Esportes e apoio dos Recursos Humanos da Prefeitura. Neste ano o município não competiu com nenhuma cidade, mas apoiou o evento.