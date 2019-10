Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado em Mafra

Os funcionários da Secretaria Municipal de Educação foram surpreendidos, na manhã da última quinta-feira (10), com apresentações musicais feitas por membros do CAPS I – Casa Azul de Mafra. Elas tiveram por objetivo divulgar o dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Os funcionários agradeceram a “boa surpresa” e pediram “bis”. Na oportunidade, os membros do CAPS entregaram panfletos com os sinais que indicam que a saúde mental não vai bem, além de dicas para mantê-la saudável.

O CAPS I – Casa Azul tem como função principal a reabilitação psicossocial. Atende agravos de saúde mental graves e persistentes, pessoas com problemas com álcool e outras drogas, com idade acima de 12 anos, geralmente encaminhados pelos serviços da Rede ESFs, Policlínica, Núcleo Materno Infantil, UPA, entre outros.

Informações na Secretaria Municipal de Saúde 3642-7468, nos ESFs e no Caps I – Casa Azul pelos telefones 3642-5298 e 98402-7456.