Dia Municipal do Motoboy é instituído em Mafra

O projeto de lei do vereador Valdecir Antônio Munhoz (MDB), sancionada pelo Executivo, institui o “Dia Municipal do Motoboy” em Mafra, a ser comemorada, anualmente, em 27 de julho. Essa comemoração ora instituída passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Mafra.

Essa palavra é a junção das palavras “motocicleta” e “boy” (termo usado em inglês para garoto), surgindo na década de 80, como uma forma de atender a necessidade de se locomover de forma rápida e de baixo custo principalmente nas grandes cidades, que logo tomou o gosto em várias cidades do país.

O reconhecimento dessa classe trabalhadora como profissional é motivada pelas mudanças no cenário atual do mercado de trabalho. O dia 27 de julho é data em que se comemora o dia nacional do motociclista. Eles não apenas pilotam motos, mas também vivenciam o que é conhecido como “cultura da motocicleta”.

Considerando o Motoboy um profissional motociclista, que retira sobre duas rodas o sustento de sua família e levam consigo os perigos desta profissão, onde em tempos de pandemia seu papel ficou ainda mais importante na sociedade. São trabalhadores com profissão reconhecida, ou seja: “Eles passam horas no trânsito arriscando a própria vida, não importa se faça chuva ou faça sol, expõem-se às mais diversas mudanças de temperaturas tiveram um papel de destaque na pandemia. Devemos reconhecer sua importância”, afirmou Valdecir.

A profissão de Motoboy leva consigo a cultura e a paixão pela motocicleta e presta um importante serviço a população, por isso a proposta é a forma de homenageá-los, elegendo a data para cumprimentos e reflexão pelos relevantes serviços prestados.

