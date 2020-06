Duas linhas do Serviço de Transporte Coletivo Alternativo de Passageiros já estão operando em Mafra

Conforme a Gazeta de Riomafra adiantou na edição da última quarta-feira, as linhas São Lourenço e Faxinal já estão em operação e seguem o mesmo itinerário percorrido antes da quarentena. A tarifa máxima foi fixada em R$ 3,75 cobrada diretamente do usuário/passageiro. Para poder circular, as empresas seguem recomendações da Saúde, conforme descrito na Nota Técnica Conjunta nº 16/2020 – DIVS/SUV/SES/SC, que traz orientações para prevenção de contágio por coronavírus (Covid-19) em empresas de transporte coletivo no estado de Santa Catarina, como higienização dos ônibus, cuidados pessoais, entre outros. Os passageiros devem usar máscaras e recomenda-se, sempre que possível, manter as janelas dos ônibus abertas para uma melhor circulação do ar e evitar os horários de pico nos transportes.

RECOMENDAÇÕES AOS IDOSOS

A mesma nota técnica destaca que os idosos, que são considerados grupo de risco, devem evitar o uso do transporte coletivo. Vale lembrar que a Prefeitura tem um canal exclusivo para auxílio do idoso: a Central do Vovô e da Vovó, que é um serviço de informação e de atendimento a idosos que vivem sozinhos ou não têm pessoas ou parentes que possam auxiliá-los em tarefas como ir a supermercados, farmácias ou pagar boletos. A central atende pelos telefones: (47) 3643-7181; 3645-5085; 3642-9724 e também via WhatsApp (47) 98403-3677, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

TRAJETO SEGURO

Seguindo as medidas de segurança, o veículo deverá ter capacidade mínima de 20 passageiros sentados para empresas de transporte coletivo e capacidade mínima de 14 passageiros para empresas de transporte escolar, devendo operar com a capacidade máxima de 65%. “Liberamos o transporte coletivo, pois vem ao encontro das necessidades das pessoas que precisam utilizá-lo. Estamos seguindo todas as exigências sanitárias e epidemiológicas para evitar a propagação da Covid-19. Peço à população que continue mantendo o distanciamento social e as demais medidas de segurança”, explicou o prefeito de Mafra, Wellington Bielecki.

MAIS LINHAS

Para completar os itinerários, além das linhas São Lourenço e Faxinal, está disponível no site oficial da Prefeitura de Mafra e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) o edital de licitação, na modalidade credenciamento para contratação de prestadores de serviço de transporte coletivo alternativo de passageiros para as linhas Primavera, Jardim América/Vila Ivete e Km 9. O edital foi publicado na última segunda-feira, 15, e visa suprir a necessidade da população no que tange ao seu deslocamento diário, uma vez que a retomada do transporte coletivo foi fleixbilizada pelo Governo do Estado de Santa Catarina.

LINHAS E HORÁRIOS

Confira abaixo as linhas, itinerários e horários do transporte coletivo.