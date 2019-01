EAD Unicesumar está com inscrições abertas para Vestibular Nacional

Com inscrições gratuitas, as provas acontecem no dia 02/02. O polo da Unicesumar em Mafra fica localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1355. Telefone para contato: (47) 3645-0670.

A Educação a Distância da Unicesumar, um dos dez maiores grupos educacionais privados do país, está com inscrições abertas para o Vestibular Nacional, que acontece no próximo sábado (02). O processo seletivo ocorre em todos os mais de 500 polos da EAD espalhados pelo Brasil, dividido em dois horários: às 10h e às 14h.

Os candidatos terão até duas horas para realizar a prova, composta por 20 questões objetivas de múltipla escolha.

Além da inscrição gratuita, todos os candidatos que participarem do processo neste sábado, podem ter acesso a bolsas de estudos com desconto especiais, conforme pontuação obtida na prova.

As inscrições podem ser feitas nos polos, via 0800 600 6360 ou pelo site www.unicesumar.edu.br/ead.

Novidades

Para 2019, a Unicesumar passa a ofertar 59 opções de cursos superiores. São 11 novas graduações: Psicopedagogia, Sociologia, Filosofia, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Produção Cervejeira, Segurança Alimentar, Segurança Privada, Estética e Cosmética, Podologia e Terapias Integrativas e Complementares. Esses últimos três são os primeiros cursos da área de bem-estar a usar a metodologia híbrida da EAD Unicesumar.

“Preparamos uma seleção de cursos inovadores, que estão convergentes com o futuro das profissões no mundo. Alguns deles são inéditos”, destaca Janes Fidelis Tomelin, pró-reitor de Ensino da Educação a Distância da Unicesumar.

Entre os diferenciais metodológicos, a instituição oferece materiais didáticos produzidos pelos próprios professores, com recursos de realidade aumentada, games interativos, entre outras ferramentas.

Prouni

A Unicesumar também oportuniza o ingresso no ensino superior por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni). Neste ano, a instituição oferece 2.500 integrais e os interessados têm apenas quatro dias para se candidatar a uma das vagas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do programa siteprouni.mec.gov.br, entre os dias 31 de janeiro e 03 de fevereiro, sem prorrogações.

As bolsas do Prouni ofertadas pela Unicesumar estão distribuídas em mais de 300 polos de Educação a Distância (EAD) presentes em todo o Brasil, além dos quatro campis presenciais, localizados em Maringá, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, todos no Paraná. São mais de 50 opções de cursos de Graduação, nas modalidades EAD e híbridos (engenharias).

Para concorrer à bolsa do Prouni 2019 é necessário que o candidato tenha atingido o mínimo de 450 pontos na prova do Enem 2018 e não tenha zerado na redação. Também é preciso ter cursado o ensino médio em escola pública ou ser egresso da rede particular na condição de bolsista integral.

Ainda no que diz respeito aos requisitos, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para se candidatar, é preciso informar o número de inscrição no Enem 2018 e a senha atual, no ato da inscrição.

