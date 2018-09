EcoMafra comemora Dia da Árvore com ação de conscientização

O movimento distribuiu mudas de ipê amarelo – árvore que na primavera oferece um espetáculo nos espaços públicos e sombra no restante do ano

No dia 21 de setembro entramos na Primavera, marcando a data em que se comemora o Dia da Árvore. Em homenagem, membros do EcoMafra realizaram uma ação de conscientização no último sábado (22) na Praça Lauro Müller. Foram distribuídas pela manhã 200 mudas de ipê amarelo e conversado com a população sobre a importância da arborização urbana. Na oportunidade também foi exposta a indignação quanto ao corte desnecessário de 11 árvores Tipuanas na rua Mathias Piechnick, no centro da cidade, e a reivindicação por uma revitalização imediata da rua.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Dia da Árvore é marcado por trabalhos nas escolas, reportagens na mídia e ações diversas, contudo, o grupo lembra que não basta apenas um discurso adequado voltado para as questões ambientais. Se faz necessário organizar políticas públicas que assegurem de fato o direito e o dever do estado e do cidadão, implementar, fomentar e cuidar da arborização urbana, para assegurar uma vida mais saudável e qualidade de vida às futuras gerações.

É por isso que o EcoMafra está mobilizado pela preservação das árvores em Mafra. O movimento, que é apartidário e tem por objetivo reivindicar melhorias de cunho ecológico para a cidade, ressalta que é contra os cortes desnecessários e a falta de planejamento urbano sustentável; e quer a participação cidadã nas decisões do município. Mafra precisa de políticas públicas mais proativas e inteligentes no que se refere à arborização urbana. “Árvore faz oxigênio, faz sombra e faz falta! Todos podem fazer a sua parte, preservando-as e exigindo do poder público que as preserve também”.