Edílson “Capetinha” é preso e transferido para o presídio de Mafra

Compartilhar no Facebook

O ex-jogador Edílson “Capetinha”, que já jogou no Corinthians e Palmeiras, foi preso na tarde deste sábado (4) em Rio Negrinho por não pagar pensão alimentícia. O atleta iria participar de um jogo e jantar festivo. Além dele, o ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca estava confirmado no evento.

Edílson foi encaminhado para o Presídio Regional de Mafra. Segundo o delegado Rubens Almeida Passos de Freitas, o atleta foi preso por volta das 13h deste sábado em uma pousada da cidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ainda de acordo com ele, Edílson não ofereceu resistência ao mandado expedido pela Vara de Família de São Paulo e fez contato com o advogado.

O ex-atleta comentou com as autoridades que o valor cobrado de pensão seria de R$ 110 mil.

Em 2015 Edilson esteve em Mafra, onde participou do jogo entre a Seleção Brasileira Master e Operário Master. Clique aqui e veja fotos.

* Informações do site G1.