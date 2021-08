Edital de Credenciamento de Mafra destinará R$ 30 mil para artistas e profissionais de arte e cultura

Por meio do sistema de Credenciamento artistas e profissionais de arte e cultura poderão participar de eventos referentes à s atividades ao aniversário de MafraÂ

Já está disponível no site oficial da Prefeitura de Mafra o Edital de Credenciamento nº 16/2021 de pessoas jurídicas e pessoas físicas (maiores de 18 anos), para artistas e profissionais de arte e cultura visando a realização de eventos referente às atividades ao aniversário de 104 anos de Mafra. Artistas como cantores solos ou duplas, bandas, grupos de dança, malabarismos, show de mágica e apresentadores (mestre de cerimônias) podem realizar o credenciamento.

Prazos e inscrições

As inscrições para participação da modalidade Credenciamento podem ser feitas de três maneiras: 1) via e-mail cultura@mafra.sc.gov.br, contendo os documentos solicitados digitalizados e ficha de inscrição; 2) realizadas presencialmente no Departamento de Cultura das 8 à s 12 horas e das 13h30 à s 17 horas – Rua Benemérito Pedro Kuss, S/N, antiga estação ferroviária; 3) preenchendo formulário no site da Prefeitura de Mafra – link 104 anos – Show de Talentos, anexando documentação solicitada.

O prazo para inscrição é de 10 a 20 de agosto para as três opções. Vale lembrar que na modalidade de credenciamento, o credenciado integra o banco de dados, podendo ou não ser efetivada sua contratação por parte da Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Show de talentos

Em virtude da pandemia da Covid-19 e suas restrições, as atividades serão diferenciadas, transmitidas via “lives” ou presenciais com restrição de público.

Mais informações

Informações a respeito do edital poderão ser obtidas com a Comissão de Credenciamento ou pelos telefones (47) 3642-3592. Ou na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Departamento de Cultura, pelo telefone (47) 3642-3592 ou pelo e-mail cultura@mafra.sc.gov.br