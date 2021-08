Educação de Mafra faz homenagem aos pais com “Pizza do Papai”

Com apoio de três pizzarias locais, pais das 29 escolas municipais receberam um vale pizza, além de presentes oferecidos pelas escolas

Para comemorar o Dia dos Pais, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação promoveu a ação “Pizza do Papai” para os alunos das 29 escolas do município. Com direito a um cupom, cada aluno preenchia seus dados com o nome do pai ou responsável completando a frase “eu sou uma fatia do meu pai. Meu pai é…”. Na quinta-feira, 05, foi realizado sorteio na sede da secretaria de Educação. Ao todo, foram arrecadadas 43 pizzas (vales pizza) doadas pelas pizzarias Fornneros, Porão da Zaz e Salavatore Pizzaria. Como houve 14 pizzas a mais que o necessário, a Prefeitura realizou também um sorteio no dia 06 entre os servidores municipais para contemplar os pais.

Dia de pizza e presente

Na sexta-feira à noite, 06, no auditório do CEDUP da Vila Nova, a equipe da Educação de Mafra reuniu, dentro das normas de segurança sanitária, pais e alunos das escolas para receberem o vale pizza e um presente da escola para “o churrasco comemorativo do domingo”. O prefeito Emerson Maas abriu o evento saudando a todos e falando da importância da homenagem aos pais. “A gente sabe como é importante e gratificante ter o pai presente. Gostaria de desejar a todos os pais presentes e àquelas mães que também tem esta função, muitas felicidades. Gostaríamos de presentear a todos, mas como não é possível, realizamos este sorteio”, disse o prefeito. Ele destacou ainda que a educação é prioridade. “Sabemos que a mudança que a gente quer para nossa cidade, que todos nós sonhamos, é investindo na educação que conseguiremos, através do trabalho de uma educação empreendedora e melhorias implementadas”.

A secretária da pasta, Jamine Henning, destacou que a ocasião festiva celebrava não só o dia dos pais, mas as conquistas da educação municipal, que mesmo com restrições impostas pela pandemia, está conseguindo cumprir, com o esforço conjunto de pais e professores, as diretrizes educacionais. “Pensamos a educação como um todo, onde cada um tem seu papel e vocês pais têm de ser muito parceiros nesse processo”, disse a secretária, iniciando a entrega dos vales-pizza e presentes.

O evento foi finalizado com todos cantando “parabéns à você” dedicado aos papais.

