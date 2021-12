Educação de Mafra recebe novo veículo

A Prefeitura de Mafra adquiriu por intermédio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura um novo veículo Furgão, destinado a entrega de materiais para as escolas da rede municipal de ensino.

O automóvel Mercedes-Bens Sprinter Furgão, 0 km foi adquirido através do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, no valor de R$ 189.950,00. Foi entregue na última semana e ficou exposto e frente à sede da Prefeitura.

O Prefeito Emerson Maas destacou a atenção que o município sempre deve dispensar à Educação e afirmou que a aquisição de um veículo novo é muito importante, pois promoverá melhor atendimento às necessidades do setor. “Nossas escolas, professores, alunos e funcionários merecem todas as melhorias possíveis. Aos poucos, a exemplo desse furgão, vamos suprindo as necessidades do município, em seus vários setores, para assim realizarmos as ações necessárias, sempre visando o melhor atendimento ao cidadão”, declarou.

Para a Secretária de Educação, Jamine Emmanuelle Henning o novo veículo é uma conquista. “Estamos muito felizes por poder dotar a Educação do município, de novos e modernos equipamentos e assim garantirmos a entrega de materiais nas escolas, com maior rapidez e segurança”, declarou.

Na foto da direita para a esquerda, Prefeito Emerson Maas, Secretária de Educação, Jamine Henning, Secretária de Fazenda e Planejamento, Crisley Fuchs Valério e Secretário de Administração, Adriano Marciniak.

