Em Mafra 120 profissionais da limpeza e merendeiras receberam capacitação

Durante o período de recesso escolar a Secretaria Municipal de Educação manteve um calendário de capacitações e de formação continuada que envolveu também os profissionais da limpeza e de alimentação escolar.

Nos dias 17 e 18 de julho foram feitas capacitações para um total de 60 merendeiras, dando continuidade à formação continuada que começou no início do ano letivo. Nessa edição receberam orientações sobre “Trabalho em Equipe” e sobre “O cardápio e suas alterações – estudos de casos sobre o cardápio”, dadas pelas Nutricionistas da Secretaria, Giovana Kundlatsch e Letícia Pimentel.

Durante os dois dias as profissionais analisaram quatro cardápios diferentes e buscaram soluções para os problemas propostos. O exercício teve por finalidade fazê-las observar onde, quando e como o cardápio pode ser alterado. Com relação ao trabalho em equipe foi enfatizado que uma boa comunicação é fundamental para o bom desempenho das atividades. Também foram apresentados os cinco pilares dos relacionamentos interpessoais, quais sejam: autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética. Na questão do relacionamento interpessoal foi colocada a definição como “a pura habilidade de se relacionar com pessoas a sua volta, quer do seu convívio ou do seu ambiente de trabalho”.

PROFISSIONAIS DA LIMPEZA

A capacitação dos profissionais da limpeza aconteceu no dia 19 de junho e ficou a cargo da Orbenk, empresa prestadora de serviço nessa área, cujos temas foram repassados pelas instrutoras Edilce Derin (Coordenadora de T&D), Giselli Henrique Damiani Leonel (Orientadora de Qualidade e Técnica de Segurança) e Ilone Lima Teston (Orientadora de Qualidade).

Nesse dia, cerca de 60 profissionais receberam orientações sobre os seguintes temas:

– Postura e Atendimento: Apresentação pessoal e profissional, Comunicação e Atendimento ao cliente;

– Segurança: Ato Seguro, Acidente de trajeto e Medidas preventivas (Vigilância compartilhada);

– Boas Práticas de Serviços: Cuidados de higiene e limpeza, Conhecimento das rotinas, Manuseio de equipamentos e materiais, Conservação e organização de equipamentos e materiais, Utilização correta de produtos e Técnica de limpeza. A profissional Regiane Pscheidt Trafca, que atua há cerca de dois anos na limpeza de escola, contou que valeu muito a pena participar das palestras, que neste ano foram bem diferentes. “Elas são muito importantes porque sempre aprendemos coisas novas que já estou pondo em prática”, afirmou.