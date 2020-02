Em visita a Brasília, Wellington traz R$ 300 mil para o hospital São Vicente de Paulo

No primeiro de agenda em Brasília, na quarta-feira 05, o prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, visitou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

Em encontro com o deputado federal Darci de Matos, em seu gabinete, Wellington recebeu a notícia de que Darci estava destinando R$ 300 mil de sua emenda pessoal para a aquisição de equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo.

Na visita, o deputado declarou que “a saúde é a prioridade absoluta de todos nós”. O prefeito de Mafra salientou que “o hospital de Mafra vem se destacando como uma referência regional e em toda Santa Catarina”.

Ainda no mesmo dia, o prefeito Wellington realizou uma visita de cortesia ao senador Jorginho de Mello como forma de agradecimento à emenda, do final de 2019, destinada à Secretaria da Agricultura de Mafra, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 300 mil, e com contrapartida de R$ 3.500,00 do município, para aquisição de um caminhão para a pasta.