EMEF Campo da lança fez resgate histórico de costumes alimentícios na Páscoa

Ação do mês de abril faz parte dos afazeres da sessão cívica que acontece uma vez por semana na escola. E uma vez por mês é mostrado a todos os alunos o resultado do trabalho de cada série

1 de 6

Trazer as tradições familiares da Páscoa para dentro da escola. Assim aconteceu neste mês de abril na EMEF Campo da Lança o “Mini projeto: aprendendo com alegria”. Com o objetivo de possibilitar ao aluno momentos divertidos aliados à aprendizagem, conhecimento científico, cívico e espiritual e ainda desenvolvimento da oralidade, o projeto fez um resgate histórico de costumes alimentícios na Páscoa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com a diretora da escola, Marilda Mets, é feito um planejamento voltado à realização das sessões cívicas. “Estamos planejando as nossas sessões cívicas para serem alegres e divertidas, mas também serem educativas e que venham a incentivar a leitura, a escrita, a interpretação, a apresentação, a oralidade, o envolvimento da comunidade escolar, o resgate histórico, cultural e culinário das famílias em relação às datas comemorativas, explorando datas e momentos da nossa cultura local”, explicou. Estas atividades estão sendo realizadas com o envolvimento de todas as séries – do 1º ao 5º ano – a fim de proporcionar o aprendizado extra-curricular.

Cheirinho de Páscoa no ar

Em abril a escola trabalhou o tema “Páscoa”, com alunos fabricando suas próprias cestinhas, pintando casquinhas de ovos, fazendo cupcakes, bolachas decoradas, pipoca colorida e mini pizza. “Foi gratificante ver cada aluno se destacando com seus professores. Parecíamos uma fábrica produzindo nossa própria Páscoa. Alunos que comentavam que nunca tiveram uma Páscoa tão legal na escola. O cheiro das massas na escola trazia à memória de uma Páscoa em família, afinal somos a família Campo da Lança ”, disse a diretora. Vale destacar que o que cada turma produziu foi apresentado na sessão cívica do dia 14 de abril para todos da escola.

Páscoa e as disciplinas

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante as aulas, a confecção das comidas tive o propósito de trabalhar as disciplinas em diferentes conteúdos:

– matemática (quantidades, divisão entre todos, medidas de massa, litro, fração, subtração, adição, etc);

– leitura por meio da receita e interpretação para poder seguir o modo de preparo;

– ciências (valor nutricional dos alimentos);

– geografia (espaço e tempo);

– educação religiosa (ritos seguidos em cada igreja);

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– história (costumes das épocas dos avós);

– arte (confecção de cesta com cores variadas ou cores seguindo padrões, cores primárias e secundárias, recorte, colagem).

Uma parte que merece destaque foi a caça aos ovos com os alimentos produzidos pelos próprios alunos. Com essa atividade a escola quis transmitir o respeito aos amigos e divisão por igual entre eles. “O resgate histórico das Páscoas foi um momento de muito aprendizado e de grandes memórias para eles construírem a própria história”, finalizou a diretora.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no link (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.