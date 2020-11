Emerson Maas é eleito prefeito de Mafra

Emerson Maas (PODEMOS) será o novo prefeito de Mafra a partir de 2021. Ele conquistou 23,04% dos votos (6.638). A vice eleita é Celina Dittrich Vieira.

Vereadores eleitos:

Jonas Heide (PL): 693 votos

Vande da Farmácia (PSL): 625 votos

Wagner Grossl (PL): 546 votos

Jonas Dentista (PSDB): 527 votos

Rafinha Cavalheiro (DEM): 522 votos

Bello (SOLIDARIEDADE): 482 votos

Dirce (PODEMOS): 449 votos

Valdecir Munhoz (MDB): 428 votos

Davi da Lanchonete (PODEMOS): 380 votos

Everton do Marcação (PODEMOS): 375 votos

Serginho Advogado (PATRIOTA): 365 votos

Mario Skonieski (PDT): 310 votos

João Maria Ferreira (PP): 230 votos

Emerson Maas tem 38 anos, cidadão mafrense, tem suas raízes na terra e no campo, onde desde muito jovem auxiliava na administração da agricultura familiar. Serviu o Exército Brasileiro por 7 anos, chegando ao posto de 1º Tenente do 5º RCC. Formado em Administração pela UnC Mafra e pós graduado pela FGV, foi Secretário do Desenvolvimento Econômico de Mafra representando a Associação Empresarial. Atualmente trabalha como Consultor, Auditor e Instrutor de Sistemas de Gestão, com o foco em Excelência e Melhorias de Processos através da utilização de ferramentas e práticas gerenciais reconhecidas nacional e internacionalmente. É Consultor Especialista em Gestão Pública e Sistema de Gestão Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público.

Celina Dittrich Vieira é advogada em Mafra e região há 37 anos ininterruptos. Foi professora da UnC-Mafra durante trinta anos sendo 20 no Curso de Direito, do qual participou do projeto de implantação. Ali, exerceu o cargo de coordenadora por duas gestões e de Vice Coordenadora. Presidiu a OAB-Subseção de Mafra por duas gestões seguidas. Nasceu em Curitiba, tem 60 anos. Tem 3 filhos e 2 netos.

Fonte das biografias: site oficial da campanha

(Esta página está em atualização)