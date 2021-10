Empreendedor do campo participa de programa de formação em Mafra

O Empretec versão rural é pioneira em Santa Catarina e surgiu da necessidade do produtor em investir em inovação e tecnologia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Empretec é reconhecidamente o principal programa de formação de empreendedores do mundo, um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países, e que no Brasil é exclusivo do Sebrae. O treinamento tem foco no desenvolvimento do indivíduo como empreendedor e não no negócio.

A versão urbana já existe há quase três décadas, a novidade agora vem de uma reformulação pensada para quem trabalha com a terra – o Empretec rural e Santa Catarina é precursora neste modelo. “A meta é fazer com que os empreendedores do campo consigam gerir suas propriedades com maior eficiência, trazendo melhores resultados, aumentando a lucratividade e aproveitando de forma eficaz os acessos a mercados que existem na região”, explica Celso Orlando Pirmann, gestor de projetos Sebrae/SC.

A edição pioneira do Empretec Rural está acontecendo na cidade de Mafra, com o objetivo de despertar nos agricultores uma iniciativa própria de empreendedorismo. Esta primeira turma é formada basicamente por produtores de leite, suíno, ave e soja. O secretário de Agricultura do município, além do diretor da pasta e técnicos também integram o grupo.

Ao concluir a formação, que dura seis dias, os Empretecos apresentam mudanças significativas de atuação. “No caso do homem do campo, essa transformação pode ser observada principalmente na forma como ele passa a olhar para seu espaço ou negócio. O empreendedor rural começa a analisar de maneira bastante consciente seus futuros investimentos, criando a perspectiva de resultados. Definitivamente o Empretec Rural veio para inovar a maneira de fazer a gestão da propriedade e do agronegócio”, enfatiza Jaime A. Dias Júnior, gerente Regional do Sebrae/SC.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania de Mafra, João Lázaro Lelis Ferreira, que também já participou de um treinamento do Empretec, explica que a realidade rural da região é muito heterogênea, há situações distintas, grandes e pequenos produtores, os de subsistência ainda não tem proximidade com novas tecnologias. “Hoje, agricultura familiar de Mafra, não tem acesso a capacitação. Então, para esse setor participar da metodologia do Empretec que visa desenvolver atitudes empreendedoras é de muita importância, ” finaliza.

O treinamento em Mafra estende-se até o próximo sábado, 30 de outubro, e outras versões do Empretec Rural já estão previstas.

10 características empreendedoras abordadas no Empretec:

Busca de oportunidade e iniciativa;

Persistência;

Correr riscos calculados;

Exigência de qualidade e eficiência;

Comprometimento;

Busca de informações;

Estabelecimento de metas;

Planejamento e monitoramento sistemáticos;

Persuasão e rede de contatos;

Independência e autoconfiança.

Fonte: SEBRAE