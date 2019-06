Empresa mafrense aguarda apenas alvará para poder gerar mais 200 empregos

A última sexta-feira 07, um grupo de vereadores visitaram o complexo industrial do grupo Vilela em Mafra. O objetivo foi conhecer a indústria farmacêutica veterinária instalada no município.

O diretor presidente, Andrelino Barros Gonçalves Vilela, recebeu os vereadores com os funcionários da empresa. O Grupo Vilela iniciou sua trajetória na década de 50. Atualmente, conta com as empresas Calbos, Vilavet, Laboratório Biox do Brasil, Kombate e Laboratório da Medicina Natural. Além disto, dois haras, em Curitiba e em Quitandinha.

Em Mafra, o parque fabril é de 20 mil metros quadrados com mais de 100 funcionários. O Grupo Vilela investiu cerca R$ 80 milhões no município. Atualmente, o carro-chefe é a penicilina. No município, o grupo fabrica cerca de um milhão de frascos de diversos medicamentos por mês.

Durante a visitação, o diretor comercial Alexandre Vilela pediu apoio ao poder legislativo. Há dois anos o grupo espera a liberação de um alvará de funcionamento para o novo prédio.

O responsável pela liberação é o governo federal, por meio do Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo Alexandre, o Ministério afirma não ter fiscais para enviar ao município. O novo empreendimento gerará cerca de 200 novos posto de trabalho para Mafra.

Os vereadores visitaram os laboratórios e conheceram o processo de fabricação dos produtos do Grupo Vilela. Para os vereadores presentes, a visitação foi uma oportunidade de ampliar seus conhecimentos e conhecer uma empresa que é fundamental para o desenvolvimento do município.