Empresa mafrense apresenta projeto com geração de 120 empregos diretos

Na manhã desta quarta-feira (30), o prefeito de Mafra, Emerson Maas, recebeu a visita do sócio-proprietário da Casa da Madeira, Thiago José Rosin e do gerente Vinícius Moura, que apresentaram o projeto da nova unidade fabril da empresa. De acordo com Thiago o investimento para expansão da empresa é em torno de R$ 3 milhões, e ainda a geração de 120 empregos diretos.

A Casa da Madeira atua em Mafra há seis anos e está ampliando seu parque fabril devido ao sucesso de comercialização de seus produtos em toda região sul. “Queremos ser reconhecidos em todo país e a previsão de construção da nova unidade é de dois anos”, explicou o empresário.

O prefeito destacou a importância de incentivar empresas que são do município que tem projeção de crescimento. “Parabenizo a visão empreendedora e o quanto é engrandecedor investir em nosso município que é um polo comercial para a região”, finalizou o prefeito, agradecendo a visita e desejando sucesso ao novo empreendimento.