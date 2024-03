Empresa Saudável: Mafra lança programa inédito de promoção à saúde

O Executivo de Mafra está preocupado com a Saúde dos trabalhadores mafrenses e por isso, de forma inédita, lançou o programa “Empresa Saudável”, que visa a promoção da saúde. O programa foi criado após o Executivo Municipal solicitar à Secretaria Municipal de Saúde um projeto que pudesse auxiliar os trabalhadores da cidade a manterem sua saúde em dia, proporcionando promoção e prevenção, beneficiando também o empregador e auxiliando nas Estratégias de Saúde da Família – ESFs, que estão observando aumento diário de demanda. Foi desenvolvido pela Gerente de Vigilância em Saúde Josilene Ap. Linkoski Dransfeld com o auxilio do Coordenador de Atenção Básica Alexandre Engel através da Secretaria .

O Programa Empresa Saudável iniciou nesta segunda-feira, dia 4 de março, pela Prefeitura de Mafra, e já está com inscrições abertas para as empresas locais que desejarem participar (Ver link abaixo). Seguindo a ordem de inscrição, as empresas receberão o técnico de enfermagem no Município, Élcio Josnei Cardoso, que fará o primeiro contato e seguirá com as etapas do programa. Visa a prevenção e tem o objetivo principal de levar a saúde para dentro das empresas.

Etapas do programa

1. Triagem/Mapeamento/anamnese – nas empresas, o técnico de enfermagem irá aferir a pressão arterial, realizará o hemunoglucoteste (HGT), pesagem, circunferência abdominal, conferência de caderneta de vacinação e orientações básicas; Caso o colaborador solicite, o técnico de enfermagem poderá realizar a etapa 3 do programa com os testes rápidos;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

2. Acompanhamento – após o mapeamento de possíveis comorbidades, o enfermeiro realizará um acompanhamento com os grupos específicos identificados e, caso necessário, será agendada consulta médica para tratamento individual, observando cada comorbidade/paciente e suas especificidades;

3. Prevenção e detecção de possíveis doenças – em um segundo momento serão oferecidos testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C) onde o colaborador, de modo facultativo, realizará os testes e passará por consulta médica se necessário. Também será agendado o exame papanicolau para as colaboradoras da empresa, facilitando assim a realização do exame;

4. Educação em Saúde – os profissionais da saúde envolvidos neste projeto estarão a disposição para realizar palestras, rodas de conversa com os colaboradores, conforme necessidade do empregador.

Inscrições

As inscrições das empresas interessados podem ser seitas no link https://docs.google.com/forms/d/1Kx2R1w0p8RLqK39We6WLpxCukn0c7c-9_cIOLqrCpkg/edit