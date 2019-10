Encontro das Mulheres Empreendedoras inspira participantes a viverem com mais propósito

A programação da noite contou com a apresentação do case da empresária Elaine Silveira

Viver com mais propósito… Este foi o tema da 1ª edição do Encontro das Mulheres Empreendedoras, que aconteceu na noite de 03 de outubro, nas dependências da sede administrativa do Sicoob Credinorte.

O evento foi uma realiza√ß√£o da Associa√ß√£o Empresarial de Mafra (ACI de Mafra) em parceria com o N√ļcleo da Mulher Empreendedora, contando com o apoio e patroc√≠nio do Sicoob Credinorte, Elaine Acabamentos, Planalt√£o Atacadista, Dirmave Ve√≠culos, Aquarium Academia, Acess√≥rios e Cia, Pallore Cosm√©ticos, Suco Prats e Salubi Iogurte.

A programa√ß√£o da noite contou com a apresenta√ß√£o do case da empres√°ria Elaine Silveira. Uma empreendedora mafrense, propriet√°ria da Elaine Acabamentos. Ela contou sobre como a empresa iniciou com seu pai e o desafio para transform√°-la na refer√™ncia regional em qualidade e variedade de produtos e acabamentos, que √© hoje. Como transformou um atacado de materiais de constru√ß√£o, na empresa que faz ‚Äúbrilhar seus olhos‚ÄĚ. Algumas das importantes mensagens colocadas por Elaine foram ‚ÄúComece de onde voc√™ est√°, use o que voc√™ tiver e fa√ßa o que puder‚ÄĚ e ‚ÄúO primeiro passo para o progresso √© quando voc√™ se recusa a ser v√≠tima de seus problemas‚ÄĚ.

A palestra magna ficou por conta da mentora empresarial Chaiene Carioni, que fez um di√°logo com as mulheres sobre empreendedorismo, inova√ß√£o e novas din√Ęmicas para atua√ß√£o profissional e feminina. Chai falou intensamente sobre como definir prioridades e se colocar como uma delas, sobre n√£o ter medo de acreditar nos seus sonhos e correr em busca da realiza√ß√£o de cada um deles. Apresentou t√©cnicas como o processo de Design Thinking para planejar e organizar as a√ß√Ķes, entre outras. E afirma ‚Äúdesenvolver o autoconhecimento e as compet√™ncias interpessoais √© o caminho‚ÄĚ. Foi uma discuss√£o sobre como equilibrar a vida pessoal e profissional.

Outro ponto alto do evento foi o painel de Dente de Le√£o, desenvolvido pelo n√ļcleo de Arquitetos da ACI de Mafra, para que as participantes pudessem interagir com a imagem fazendo fotos incr√≠veis. A escolha da Flor Dente de Le√£o foi por ela simbolizar a esperan√ßa, o otimismo, a leveza e os sonhos concretizados. As sementes que se soltam depois da florada, simbolizam a continuidade e o vento que os leva representa a fluidez que devemos ter diante das mudan√ßas e desafios.

O encontro reuniu mais de 250 mulheres que participaram de um importante momento de reflex√£o pessoal e profissional, de onde elas sa√≠ram com um rico conte√ļdo e mais inspiradas para cumprir seu papel de multiplicadoras de sonhos, ideias, projetos e coragem.