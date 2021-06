Entidades, associações e comunidades podem participar dos planos estratégicos de Mafra

Entidades devem estar formalmente legalizadas para participar do Conselho

Com o objetivo de concretizar mais uma das metas do Plano de Governo do Prefeito Emerson Maas, de tornar a administração municipal mais participativa com a implantação do Conselho Superior, para dar voz aos bairros, comunidades do interior e outras entidades civis, a Ouvidoria Municipal está entrando em contato com cada entidade, buscando a participação no conselho e apresentando as formas de ação.

Um dos principais pontos destacados pelo Ouvidor, Nereu Martins Carvalho, é o de que as entidades devem estar formalmente organizadas, com registro em cartório e ata da eleição da diretoria, por exemplo. “Somente podem participar as entidades que estão devidamente legalizadas”, explicou.

Os interessados em participar do Conselho Superior, por meio das suas associações podem entrar em contato com a Ouvidoria do Município, pelo telefone (47) 3641-4067.

Pensando Mafra a longo prazo

Objetivo é implantar o mais rápido possível, o Conselho Superior no Município para participar do planejamento e monitorar o plano estratégico de gestão, pensando Mafra a longo prazo. As entidades civis interessadas farão parte desse conselho (associações de moradores, igrejas, clubes de serviços, entidades, etc.), conforme regramento a ser aprovado.