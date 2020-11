Entidades realizam debate político com candidatos à Prefeitura de Mafra

Na noite da última quarta-feira (04), a ACI de Mafra, CDL, OAB Subseção Mafra e Observatório Social realizaram em parceria com a imprensa local um debate político com candidatos à prefeitura de Mafra.

Estiveram presentes os candidatos: Adriana Dornelles (PSDB), Celso Strobel (MDB), Donizeti Rasquinho (PSC), Edenilson Schelbauer (PL), Emerson Mass (Podemos) e Vicente Saliba (PSL). O candidato Jeferson Lopes (PRTB) não compareceu e tentou se justificar pelas redes sociais a sua ausência, chegando até mesmo, de certa forma, diminuir a importância do debate, dando a entender que gera apenas ataques pessoais entre os candidatos e que pouco soma para o enriquecimento do processo na escolha do melhor representante. Também justificou alegando que ele “faz debates diários sim, mas direto com a população que é o mais importante e não entre candidatos”. Também classificou a mídia (Imprensa) mafrense como “manipuladora”. Um dos questionamento que muitos leitores e eleitores fizeram, é se ele não foi ao debate por não estar preparado?

Ao todo, o debate foi dividido em quatro blocos, com apresentação, perguntas entre os candidatos e das entidades envolvidas, assim como o espaço para as considerações finais. Entre os temas abordados destacaram-se o desenvolvimento econômico do município, saneamento básico, plano de governo, segurança e a Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP.

Na oportunidade, a ACI de Mafra questionou os candidatos à prefeitura sobre as propostas de governo para impulsionar o desenvolvimento econômico local. A pergunta foi embasada no compromisso da entidade em acompanhar e promover o desenvolvimento de Mafra.

As entidades responsáveis pela organização do evento reiteram a necessidade de conhecer e acompanhar o plano de governo de todos os candidatos, sempre prezando pela evolução e melhoria do município.

Primeiro Bloco

Apresentação dos candidatos e exposição de plano de governo. Onde cada candidato tteve só 2 minutos para passar sua mensagem.

Segundo Bloco

Candidato pergunta para candidato, com direito a tréplica:

Celso para Barreto – fale sobre saneamento básico?

Barreto foi direto dizendo “não fizeram nada, muito menos saneamento básico”. Porém também não expôs o que ele Barreto pretendia fazer com relação ao saneamento.

Celso explanou que é favorável a permanência da Casan em Mafra e lamentou questões judiciais entre Prefeitura e Companhia, as quais segundo ele não permite obras de saneamento em Mafra até que se resolva a demanda judicial envolvendo o caso, porém deu a entender que, se assumir a Prefeitura colocará fim a ação judicial e firmará novo convênio com a Casan.

Na tréplica, Barreto, novamente criticou a atual situação: … “é má gestão, se não tá bom é porque tá tudo parado”.

Adriana para Celso – mesmo não sendo político, mas o MDB faz parte do governo municipal, que tem quase 200 cargos comissionados, sendo que a maior fatia está nas mãos do MDB?

Celso respondeu que não eram 200 e sim 105 cargos comissionados hoje na Prefeitura e que ele propõe enxugamento de 9 para 7 Secretarias, de 105 comissionados pra 51 e que dará preferência para cargos serem ocupados por funcionários de carreira.

Adriana voltou a citar que o MDB acumulava cargos comissionados na Secretaria de Governo e Cidadania e Educação, e Celso diz que MDB não tem secretário na Educação e sim na Defesa Civil e Desenvolvimento Econômico e diz desconhecer se na pasta da educação há comissionados, e lembrou que irá dar prioridade aos servidores de carreira e fará economia com a diminuição dos comissionados, – lembrou ainda que o IPTU arrecada R$ 7 milhões e só com o enxugamento serão R$ 10 milhões, concluiu.

Schelbauer para Adriana – sua pré-campanha tá repleta de confusão…, declaração de bens… cidades trocadas em vídeo, ações jurídicas infundadas e erros e equívocos… como se diz preparada com o Renova BR e gera instabilidade diante das condições de pré-campanha?

Adriana ironizou a pergunta do adversário e respondeu: “candidato, não estamos mais em pré-campanha, estamos em campanha” e disse que se autodenunciou ao MP sobre a van adesivada fora de metragem, inclusive se colocando à disposição para pagar multa, mas que o MP entendeu não ter havido má-fé, disse que a confusão envolvendo integrantes de campanha é fake news e que bens foram declarados, mas que TRE demorou para atualizar o sistema de dados na internet, levando 30 dias e concluiu que erros são humanos…

Na tréplica Schelbauer diz que Adriana a candidata que tem maiores valores doados pelo partido e fundo partidário…

Adriana disse que Schelbauer não sabe de leis e que a candidata mulher tem cota maior que o candidato homem… “sou uma candidata mulher e a cota é superior para mulheres pelo TSE, e 100% tá tudo declarado, transparência e eu não sou candidata que fico pagando churrascada e cervejada…minha campanha é limpa e legal…”! Concluiu.

Emerson Maas para Vicente – Já fiz diversas auditorias…e verifiquei que sua meta de campanha é a implantação do saneamento básico, mas em 2016, essa meta estava no plano de governo do Wellington e seu, e não fez! O que deu errado em 2016 e porque pode dar certo desta vez?

Vicente Saliba respondeu que o saneamento é meta onerosa e também reportou que a Casan desde agosto de ano passado impetrou uma ação na justiça, e o que a companhia fez em parte e não fez, temos que dar continuidade, inclusive a ETA (Estação de Tratamento) atrás do Mig da Villa Ivete será feito, “já foi dado início e daremos continuidade…”

Maas, sei que o saneamento iniciou em 2010 e depois que Jango saiu parou, e já tinha isso no plano de governo em 2016 e agora de novo no plano?

Vicente – “…agora serei eu que terei a caneta na mão, …não sei o que aconteceu…faremos todo esforço para implantar o saneamento básico em Mafra…”

Vicente para Maas – o que fará a respeito da segurança pública?

Maas – vamos ampliar o vídeo monitoramento, guarda municipal e “eu tenho conhecimento técnico… sou militar – fui do exército…”

Vicente – ampliação de efetivo, limpeza de terrenos baldios e aproveitar os relatórios de emergência semanal da PM para determinar a segurança preventiva no bairro...

Maas – mais o importante é prevenir do que remediar, ter policiais nos turnos a noite da escolas e trazer para atividades esportivas os jovens para não caírem nas drogas – disse Maas.

Barreto para Scherbauer – você diz que vai reduzir a Cosip, mas em 2016 colocou em pauta a Cosip na Câmara...?

Schelbauer – disse que é tributo municipal…, que em 2016 o prefeito Wellington teria dito que a arrecadação era deficitária, e que teria acordado os valores e que iria ser equalizado e que ele, como presidente da Câmara estava impotente de atuar nesse caso…

Barreto – “…não poderia ter engavetado, não poderia”?

Schelbauer – existia um parecer favorável pelas comissões da Câmara e que ele como presidente do legislativo na época, teria obrigação de levar para votação em plenário e se não fizesse, ele teria descumprido lei “…foi um projeto maldade do prefeito e jamais foi revisto…” -disse Schelbauer.

BLOCO 3

Candidatos respondem todos, as mesmas perguntas formuladas pelas entidades que promovem o debate. Nesta pergunta o CDL que coloca questionamento se o candidato eleito seria candidato a deputado estadual ou federal na eleição de 2022.

Na pergunta sobre desenvolvimento econômico, Schelbauer citou que precisava valorizar riquezas do povo e solo, agricultura, e disse que o poder público precisa buscar soluções …depois citou incentivos fiscais para atrair empresas e parque industrial no terreno que era da antiga Máster, mas conceitos sem nenhuma diretriz.

Vicente diz que continuará a buscar novas frentes de trabalho para os mafrenses e citou como ponto positivo as empresas que se instalaram em Mafra na gestão Wellington/Saliba, o Condor, Planaltão e empresas novas no ramo têxtil.

Adriana lembrou que fará uma comissão interna de economia e liberalismo econômico e redução da carga tributária, irá incentivar o turismo rural, incrementar a participação da Prefeitura no turismo arqueológico, com visitas ao Cenpaleo (Centro Paleontológico da Universidade do Contestado) que visitado pelo mundo inteiro, disse também que dará apoio a fomentação de novos empreendedores como ocorre em Rio Negrinho, para jovens.

Barreto disse que já conversou com vários empresários e que eles afirmaram que, se o mesmo for prefeito de Mafra irão se instalar no município. Não citou quais, quando, e nem de onde são os futuros empresários que virão investir em Mafra, mas cobrou das entidades empresariais ao dizer que, “o que mais abre no município é mercado e loja de sapato…”

Maas – diz que tem vários projetos para o desenvolvimento econômico de Mafra e citou em trazer mais empresas. Também disse que dará mais apoio às empresas familiares, da agricultura familiar e ajuda aos vulneráveis à aprender uma profissão, um oficio, bem como o apoio aos empresários individuais.

Celso – fomentou na criação da Secretaria do Agronegócio, turismo rural, e lembou ser o agro a terceira receita da economia do estado. Disse que o secretário de economia será indicado pelas entidades de classe e que irá apoiar os micro e pequenos empresários com crédito a juros zeros, a exemplo de Jaraguá do Sul.

Com relação as possíveis candidaturas a deputado em 2022…

Celso Lembrou que a Amplanorte pode fazer a articulação de candidato único por Mafra ou região em 2022.

Barreto, disse que o deputado Jair Mioto já apoia Mafra e citou que o hospital de Mafra recebeu respiradores porque o deputado do PSC mandou.

Adriana disse que vai trabalhar, como prefeita, pela união em torno de um único candidato de Mafra.

Schelbauer falou em comprometimento com lideranças do PP e PL estadual e dificuldades de se ter um candidato forte local porque o sistema não permite, mas que é solidário a uma união de forças para se conseguir eleger uma liderança local para Alesc em 2022.

Vicente disse que irá se eleger prefeito e não será candidato a deputado em 2022, cumprir o mandato e trabalhar para Mafra ter seu deputado.

Mass disse que a primeira coisa é unir forças com entidades de bairros e conselheiros e fortalecer o grupo e se tiver unido não teria candidato de fora pegando votos em Mafra.

Observatório e a Cosip

Celso diz que vai revisar a taxa imediatamente após eleito.

Schelbauer criticou Legislativo e executivo por não revisaram a tabela da Cosip, nesta legislatura. Falou em suspensão da cobrança e depois aplicar taxa mínima.

Vicente disse que falou com o vice, Wittinho e que vão rever a Cosip, pois entende que é irregular e vai debater o assunto com vereadores e sociedade.

Mass fala em reduzir custos/valores da Cosip e reavaliar o que é necessário e justo.

Adriana disse que a revisão da taxa da Cosip é necessária e que mesmo antes de ser candidata, ela como advogada, entrou na justiça alegando inconstitucionalidade na forma como está sendo cobrada e que não há transparência na forma como está sendo usado pelo executivo os valores já arrecadados.

Barreto disse que depois que assumir a Prefeitura, o jurídico vai tomar as devidas providências.