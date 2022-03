Escola de Música Santa Cecília participa da celebração de 50 anos da maternidade de Mafra

A Maternidade Dona Catarina Kuss de Mafra-SC completou 50 anos de atividades nesta semana. A data oficial de sua inauguração é o dia 3 de abril de 1972, mas as suas atividades começaram de fato no dia 15 de março de 1972.

Na terça-feira houve uma comemoração do cinquentenário da maternidade. Como participação musical alguns alunos representaram a Escola de Música Santa Cecília de Mafra.

SOBRE A ESCOLA

A Escola de Música Santa Cecília é um local dedicado ao ensino de música para crianças de três anos até sem limite de idade. O espaço conta com um profissional especializado e certificado através da Metodologia Suzuki. Oferecem aulas de violino (Método Suzuki), violão (popular e clássico), viola caipira e ukulele para todos os níveis e idades, sendo especializado no ensino para crianças.

A escola conta com um ambiente aconchegante, que proporciona todos os recursos e materiais necessários para as aulas. Contemplados tanto os conteúdos musicais de repertório e leitura de partituras, como aspectos técnicos que envolvem a postura e performance musical. Além das aulas individuais, também são proporcionadas aulas em grupo, recitais e concertos.

“Acreditamos no poder transformador da música, principalmente junto das crianças e jovens. Da mesma forma que os pais acreditam no potencial de seus filhos para falar, a essência da nossa filosofia de ensino consiste na crença de que todos são capazes de aprender e desenvolver qualquer habilidade, ainda que complexa, podendo atingir um nível altíssimo de maestria, já que o ser humano possui um potencial ilimitado para isso. Assim como o ambiente em que celebramos os 50 anos da instituição que diariamente se vê o milagre da vida acontecer de forma sublime, nos sentimos lisonjeados por participar desse marco. A música é capaz de trazer alegria ao ambiente, transmite com vivacidade e doçura ao mesmo tempo as notas músicas que brotam da alma. Ao apreciar uma melodia de um grupo de violinos, por exemplo, o ouvinte por vezes não percebe, não como quem experimentou por completo, os benefícios que a música trabalhou nesse tempo como disciplina, autoconfiança, concentração, superação de limites; também as habilidades técnicas do instrumento, e como consequência eles se tornam excelentes músicos”, relata o professor Edson.

ALUNOS

Caroline Krol

Edson Luiz (professor e violino)

Gabriel Ugalde Steffens

Ivete Ecker

Ketlin Maidl

Luciana Machado Gugelmin Miguel (Piano)

Neoceia Kuss

Silvana Martins Gruber

CONTATO

Para fazer parte da Escola de Música Santa Cecília ou obter mais informações, entre em contato: (47) 98842-2931.