Escola Tenente Ary Rauen promove o 1º Pedal Beneficente

Tendo em vista a chegada do Outubro Rosa e Novembro Azul a Escola Tenente Ary Rauen em parceria com a Giro Riomafra vão realizar o 1º Pedal Beneficente de um modo diferente. Isso mesmo, cada um vai poder pedalar aos arredores da sua casa para garantir segurança em relação ao Covid-19. Podem participar todas as pessoas que quiserem ajudar a Giro Riomafra e a Escola Ary Rauen.

Haverá percursos para todos os gostos: 3km, 10 km, 20km e 40km.

Haverá dois tipos de inscrição:

Inscrição Simples ao custo de R$10,00 + 1litro leite onde os inscritos terão direito a número de peito e medalha ou;

Inscrição Premium ao custo de R$40,00 com direito a número de peito, medalha e camiseta outubro rosa ou novembro azul da Giro.

Ainda os participantes irão concorrer a excelentes brindes dos nossos parceiros: Personalize, Nina Flores, Grupo Mig, Laine Fit, Planeta Esportes, Auto Posto Cidade, Kai Sushis e Loja de bicicletas Konkel.

ATUALIZAÇÃO

Devido ao grande número de interessados em participar do Pedala Beneficente em prol da Escola Tenente Ary Rauen e da Giro Riomafra, porém, não dispõem de bike ou encontram-se impossibilitados para concluir a prova, a escola informa que há também a Inscrição para Colaborador ao preço de R$40,00 com direito a camiseta outubro rosa ou novembro azul e “medalha especial”.

As inscrições poderão ser feitas diretamente através do número de WhatsApp: (47) 98439-2450 com Francine.

A retirada e pagamento para esta modalidade de inscrição poderá ser feita na escola a partir do dia 07/10 através de agendamento via WhatsApp.

As pessoas inscritas nesta modalidade também estarão concorrendo ao sorteio dos brindes dos nossos parceiros. Sendo:

– 2 vales compras no valor de R$100,00 na loja de bicicletas Konkel;

– 15 litros de gasolina no Posto Auto Cidade;

– 1 brinde da Loja Personalize;

– 50 unidades de sushi do Kai Sushis;

– 1 brinde do Planeta Esporte;

– 1 semana free de marmitas da Laine Fit;

Р1 bolo 20 peda̤os Mig;

– 1 brinde da Nina Flores.

“Mãos que doam nunca ficam vazias”

O sorteio será feito no dia 02/11/2020 às 19h