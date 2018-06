Escolas de Mafra receberão cinema itinerante com sessões gratuitas

Entre os dias 18 e 20 de junho, o projeto Cine Cultural WestRock levará a magia do cinema para crianças de Mafra que em grande parte nunca tiveram a possibilidade de vivenciar esta experiência.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Como parte do compromisso de responsabilidade social WestRock, o projeto foi criado para facilitar o acesso à cultura em comunidades onde o acesso a um cinema é restrito ou inexistente. Instalada em um caminhão, a sala escura tem ambiente climatizado, telão de 120 polegadas, som estéreo, 30 lugares, e conta com espaço apropriado para receber pessoas com deficiência. Os filmes que serão exibidos buscam estimular reflexões sobre o valor da amizade e do respeito a natureza, com uma programação que inclui “PETs – A vida secreta dos bichos”, “Moana – Um mar de aventuras”, “A Era do Gelo – Big Bang”, “Zootopia”, e “Mogli – O menino lobo”.

PROGRAMAÇÃO:

Data: 18/06

Local: EMEB Evaldo Steidel na Comunidade do Saltinho do Canivete

Horários: 10h, 13h30 e 15h30

Data: 19 e 20/06

Local: CEM Beija-Flor e Vila das Flores

Horários: 8h, 10h, 13h30, 15h30 e 19h (no dia 19) / 8h, 10h, 13h30 e 15h30 (no dia 20)

Ao todo, cerca de 1200 crianças catarinenses e paranaenses, da rede pública de ensino, participarão no mês de junho das sessões do Cine Cultural WestRock. Em sua terceira edição, o projeto itinerante de cinema oferecerá 45 sessões gratuitas nas cidades de Timbó Grande e Mafra (SC), Antônio Olinto e São João do Triunfo (PR). Dos quatro municípios participantes, apenas Mafra possui sala de cinema. Nas duas edições anteriores, o Cine Cultural WestRock levou cultura e diversão a 3.966 espectadores em 143 sessões.

“Buscamos apoiar projetos que incentivem e promovam o acesso à cultura, de uma forma lúdica, por meio de uma atividade de lazer. Já são três anos de Cine Cultural WestRock e em todos a repercussão foi muito positiva e emocionante. Acreditamos que esse tipo de ação também fortalece a nossa relação com a população das regiões nas quais atuamos, baseados na integridade, respeito, responsabilidade e excelência, valores que norteiam todas as nossas ações e atividades”, afirma Cynthia Wolgien, gerente de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da WestRock.

Aprovado pelo Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa faz parte do Projeto Gira Brasil, com patrocínio da WestRock e coordenação da Magma Cultura.

O produtor cultural Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura, reforça que o projeto foi criado para alcançar pessoas que muitas vezes não tem acesso a este tipo de conteúdo cultural. A participação é aberta e gratuita.