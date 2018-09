ESF Vila Nova realizou atividades preventivas durante atividades da empresa Eletrobox

Essa atividade aconteceu na manhã do dia 27 de agosto e realizou 100 testes rápidos de hepatite b, hepatite c, sífilis e HIV

A ESF Ricardo Gregório – Vila Nova realizou uma ação na Abecelesc, durante atividades desenvolvidas pela empresa Eletrobox, onde ministrou palestra sobre saúde do homem, primeiros socorros e realizou testes rápidos, glicemia e verificação de pressão arterial. Toda a ação foi feita com parceria do supervisor da Universidade do Contestado – UnC e estagiários.

Essa atividade aconteceu na manhã do dia 27 de agosto e realizou 100 testes rápidos de hepatite b, hepatite c, sífilis e HIV. O objetivo da ação foi de promover conhecimento sobre primeiros socorros e saúde do homem.

A ESF Ricardo Gregório fica na rua Carlos Urbanite, s/n. O telefone para informações é o 3642-7124.