Espaço “SOS rio da Lança” é criado em Mafra pela ONG Voz do Rio

Para marcar a passagem do Dia Internacional do Meio Ambiente, celebrado neste dia 05 de junho, a ONG Voz do Rio apresenta o espaço “SOS rio da Lança”, localizado às margens do referido corpo hídrico.

O local servirá para difusão de práticas sustentáveis de educação ambiental, bioconstrução (utilizando bambus), meliponicultura urbana (abelhas sem ferrão e solitárias), compostagem, produção de mudas nativas, fungicultura, técnicas de criação urbana de peixes nativos em sistema de recirculação de água (R.A.S). Também realizará análises físico-químicas e biológicas dos rios da região.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Voz do Rio agradece todos os apoiadores e voluntários que colaboram com seus projetos. “Temos que ouvir a Voz dos rios que clamam por nós!”.

O contato com a ONG Voz do Rio pode ser feito diretamente com o biólogo e fundador Júlio César Costin: 47 99976-7854.