Espetáculo Hocus Pocus será apresentado gratuitamente em escolas e entidades de Mafra

Neste mês de agosto diversas escolas e entidades assistenciais de Mafra-SC receberão gratuitamente o espetáculo Hocus Pocus, que é uma criação e produção da Sauer Entretenimento e tem como artistas: Felipe Sauer (mágico, bailarino e figurinista) e Fernanda Valério (bailarina).

Narrando a história de um jovem mágico sonhador, que busca realizar seus sonhos de infância, e de uma bailarina que o ajuda a revelar esse mistério, o projeto Hocus Pocus busca na íntegra o resgate da pureza, da sensibilidade, da capacidade de se expressar e sonhar.

O espetáculo será dividido em dois momentos, sendo uma parte musical com flores que surgem de um livro, quadros que se tornam realidade, cartas que viram cartolas, pombas aparecendo de lugares inusitados, lenços voando sobre a plateia, gaiolas desaparecendo, entre outras variáveis, fazendo todo entretenimento e conseguindo notoriamente prender a atenção do público infantil. O segundo momento, acontecerá de forma recreativa, lúdica e incentivadora buscando desafiar as crianças a superar desafios na forma de brincadeiras.

Hocus Pocus é um “Projeto selecionado pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura – edição 2021, executado com recursos do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura”.

Confira as escolas e entidades que receberão gratuitamente a apresentação:

Associação Beneficente Professora Georgete

Associação Lar dos Velhinhos São Francisco

Centro de Educação Infantil Municipal Ana Rank

Centro de Educação Infantil Municipal Anjo da Guarda

Centro de Educação Infantil Municipal Ben Fiorige Bona

Centro de Educação Infantil Municipal Breno Cauan Garcia

Centro de Educação Infantil Municipal Comecinho de Vida Nathaan Alex Ramos

Centro de Educação Infantil Municipal Faxinal

Centro de Educação Infantil Municipal Gunther Werner

Centro de Educação Infantil Municipal Restinga

Centro de Educação Infantil Municipal Sara Rosa Rodrigues

Centro de Educação Infantil Municipal Vila Olsen

Colégio CEMMA

Escola de Educação Básica Hercílio Buch

Escola de Educação Básica Monteiro Lobato

Escola de Educação Básica Professor Gustavo Friedrich

Escola de Educação Básica Tenente Ary Rauen

Escola Especial Irmã Inês – APAE

Escola Municipal de Educação Básica Abelhinha Feliz

Escola Municipal de Educação Básica Augusta Vitoria

Escola Municipal de Educação Básica Avencal de São Sebastião

Escola Municipal de Educação Básica Avencal do Saltinho

Escola Municipal de Educação Básica Benemérito Felipe Carvalho Martins

Escola Municipal de Educação Básica Bituvinha

Escola Municipal de Educação Básica Colônia Vila Ruthes

Escola Municipal de Educação Básica General Osório Escola de Educação Básica

Escola Municipal de Educação Básica Professor Mario de Oliveira Goeldner

Escola Municipal de Educação Básica Vereador Evaldo Steidel

Escola Municipal de Educação Fundamental Campo da Lança

SOBRE A SAUER ENTRETENIMENTO

A Sauer Entretenimento é uma empresa criada para suprir as necessidades do campo artístico. Oficializada por Felipe Sauer em 2019, sua história com a arte segue a mais de 11 anos, quando começou realizando números de mágicas e foi descoberto em seguida pelas emissoras de televisão SBT e RECORD.

Atualmente a produtora realiza diversas atividades em Santa Catarina e no Paraná, desde oficinas recreativas, espetáculos, personagens lúdicos, casamentos e toda produção artística, se tornando referência por atender grandes empresas.

“Busco levar o ineditismo em cada produção. Os detalhes de cada figurino e o elenco escolhido a dedo são peças-chaves para grandes sucessos. Cada produção é única por isso lapidamos toda ideia do cliente até chegar ao resultado desejado. Estamos trabalhando muito para conseguir chegar onde sonhamos, mas estou contente de tudo que estamos conquistando em pouco tempo”, diz Felipe Sauer.