Estado de SC abre processos seletivos para médicos, enfermeiros e outros; há vagas para Mafra

Compartilhar no Facebook

Estão abertas até 17 de maio as inscrições para cinco editais de processo seletivo da Secretaria de Estado da Saúde (SES). As vagas são para cargos de médico, nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, entre outros de nível superior, com atuação nas unidades da Grande Florianópolis, Joinville, Lages, Mafra e Ibirama.

A seleção é para contratação temporária pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogada por uma única vez, pelo mesmo prazo.

O edital de nº 010/2019/SES é para Grande Florianópolis. Nas unidades hospitalares as vagas são para médico, farmacêutico e nutricionista. A Administração Central possui vaga para médico, enquanto o Centro Catarinense de Reabilitação precisa de assistente social e enfermeiro.

Em Joinville, o processo seletivo de nº 011/2019/SES possui vagas para médico na Maternidade Darcy Vargas e no Hospital Hans Dieter Schmidt. Este último também precisa de farmacêutico, enfermeiro e profissional de nível superior na área da saúde especialista em circulação extracorpórea (perfusionista).

No Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, as vagas são para médico (edital de nº 012/2019/SES). Já a Maternidade Dona Catarina Kuss, em Mafra (edital nº 013/2019/SES), e o Hospital Waldomiro Colautti, em Ibirama (edital nº 014/2019/SES), precisam de médicos e enfermeiros.

Clique aqui para ler os editais e fazer as inscrições acesse