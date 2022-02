Estagiários da educação de Mafra recebem capacitação

A Prefeitura de Mafra realizou na tarde de sexta-feira, dia 4 de fevereiro, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, a capacitação dos estagiários que atuarão nas escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A capacitação aconteceu simultaneamente para professores, merendeiras e profissionais de conservação e manutenção.

O conteúdo versou sobre regras de convivência e de ética profissional tais como:

– Atendimento e cuidado com os alunos;

– Auxilio aos professores em sala;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Ser solidário;

– Não utilização de celulares;

– Zelo pelo patrimônio público;

– Auxilio nas atividades em sala de aula.

As aulas iniciaram nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, com cerca de 6 mil alunos em 30 escolas do município, neste ano com aulas 100% presenciais. Ao todo serão mais de 200 estagiários auxiliando nas escolas da rede municipal em Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -