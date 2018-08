Estagiários que atuam junto a alunos com necessidades especiais participam de formação continuada

Mafra conta atualmente com 104 alunos com deficiências, autismo ou com altas habilidades/superdotação que frequentam as escolas da rede municipal de educação e com estagiários e professores capacitados

Na última quarta-feira, dia 22, o Setor de Atendimento Educacional Especializado – AEE da Secretaria Municipal de Educação de Mafra realizou um dia de formação continuada para todos os estagiários que atuam nas escolas da rede municipal de ensino, junto aos alunos com necessidades especiais.

Mafra conta atualmente com 104 alunos com deficiências, autismo ou com altas habilidades/superdotação que frequentam as escolas da rede municipal de educação e com estagiários e professores capacitados, além de nove salas multifuncionais nos Centros de Educação Infantil Municipal Fiorige Bona, Comecinho de Vida, CEMMA e Beija Flor e nas escolas municipais de Educação Básica Avencal São Sebastião, Evaldo Steidel, São Lourenço, Bituvinha e Mario de Oliveira Goeldner.

Durante a formação a coordenadora do Atendimento Educacional Especializado Ana Claudia Rauen abordou questões relacionadas com a inclusão, o respeito pela diversidade humana, adaptação de materiais e conteúdos, bem como sobre Contatos com os pais, relacionamento entre professor, alunos e estagiários, além de questões como a estimulação essencial. Também foram relembradas as regras e funções dos estagiários.

AUTONOMIA NA ESCOLA E FORA DELA

O setor de Atendimento Educacional Especializado – AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno com necessidades especiais, visando a sua autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. É realizado, de preferência, nas escolas comuns, em um espaço físico denominado sala de recursos multifuncionais. Portanto, é parte integrante do projeto político pedagógico da escola. São atendidos, nas salas de recursos multifuncionais, alunos público-alvo da educação especial, conforme estabelecido na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e no decreto nº 6.571/2008.