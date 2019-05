Estimulação socioemocional é realizada no CAPS de Mafra

Compartilhar no Facebook

O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I vem utilizando instrumentos para estimular a memória, com o reconhecimento de imagens que se referem às emoções cotidianas, estimulando habilidades socioemocionais nos pacientes e trabalhando a percepção das emoções e de como lidamos com elas.

JOGOS

Os jogos são métodos eficazes na promoção da socialização e da interação, pois auxiliam na percepção de como as emoções podem ser usadas como ferramentas nas diversas situações que são enfrentadas no dia a dia. Emoções como a raiva, tristeza e a confusão nem sempre são nocivas. Quando trabalhadas no autoconhecimento podem ser propulsoras de novas atitudes e reconstrução.

Segundo a arteterapeuta e psicopedagoga Camille Assumpção, “com a representação da nova informação sobre emoções, de uma maneira visual reforçamos a aprendizagem. O uso da mediação e das imagens objetivam também facilitar a retenção em longo prazo da nova informação”.

CORPO EM MOVIMENTO

Com o mesmo intuito, a naturóloga Helen Silva, colocou em prática a atividade “Corpo em movimento”, que além da expressão plástica, utiliza a expressão corporal na sensibilização e no desenvolvimento prático. Segundo a profissional, “a atividade objetiva promover a espontaneidade na criação de movimentos e liberar possíveis emoções contidas”.

A atividade estimulou a expressão corporal através da música “La Valse D’Amelie” (versão orquestrada), com a dança dos lenços, que é uma dança espontânea, em silêncio, apenas apreciando a música e dançando. Em alguns momentos, foram verbalizadas palavras que auxiliaram na criação de movimentos. Após a dança, os pacientes realizam um desenho representando, por meio da pintura espontânea, os movimentos dos lenços durante a dança.

Na análise do processo foi explanado sobre o que cada um sentiu durante a vivência, como foi participar desta oficina, se houve algum obstáculo, como percebeu seu corpo durante o processo de movimentar-se e como foi desenhar os movimentos. E notou-se que muitos não haviam refletido sobre a importância do movimentar-se e de como são seus movimentos, tampouco tinham tomado consciência de como nosso corpo reage, expressando também situações vivenciadas no cotidiano.