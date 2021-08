Estudantes de Direito conhecem, de maneira virtual, todo o ambiente do fórum de Mafra

Na semana em que se comemora o Dia da Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil (11), os acadêmicos do 6º semestre do Curso de Direito da Universidade do Contestado (UnC) – Campus Mafra tiveram a oportunidade de participar de uma visita virtual por dentro do Fórum de Mafra, no Planalto Norte. A visita aconteceu na segunda-feira (9) e faz parte do cronograma de estudos da Disciplina de “Estágio Obrigatório I” do curso. Com atenção à s normativas de proteção, saúde e segurança do Tribunal de Justiça de SC, a visita deste ano foi organizada na modalidade virtual, onde todos os ambientes foram transmitidos de forma virtual.

Os acadêmicos foram recepcionados, por vídeo, pelo titular da 2ª Vara Cível da comarca de Mafra e também diretor do Fórum, juiz Rafael Salvan Fernandes, e pelos assessores jurídicos Rafael Theodoro Kuyavski Rangni e Kamila Kuhnen Macedo. Na oportunidade, mostraram pelo vídeo as dependências do Fórum e expuseram sumariamente as atividades desempenhadas pelas três Varas existentes na comarca.

Durante sua explanação, o magistrado explicou sobre detalhadamente a incumbência de cada uma das três unidades da comarca de Mafra, além de destacar o atendimento via Balcão Virtual. “O contato dos acadêmicos com o Judiciário, muito mais do que um breve momento para aprendizado acerca das atividades forenses, representa um dos meios de integração da Justiça com a sociedade, especialmente porque é da Universidade que logo virão os novos operadores jurídicos”, destaca o juiz Rafael Salvan Fernandes.

Esta visita virtual também contou com o apoio da coordenadora-adjunta do Curso de Direito da Universidade do Contestado – Campus Mafra, professora Patrícia Minini Wechinewsky. “Até agora, os acadêmicos tiveram toda a parte teórica e, agora, começam a colocar em prática os ensinamentos e ‘entrar’ na vida jurídica. Estas visitas são muito importantes. Nosso muito obrigado pela recepção e compartilhamento de informações”, destaca a professora. Ao final do “tour”, o juiz Rafael Salvan Fernandes respondeu diversas perguntas formuladas pelos alunos sobre da prática forense.