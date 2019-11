Nos dias 03 e 04 de dezembro o Circo Social estará participando do projeto Conectados no Aprendizado do Cemma de Mafra, que estará aberto para a comunidade das 08h30 ao meio dia e das 13h30 às 17h com a chegada do Papai Noel, presença dos super-heróis e muitas novidades. Também haverá feira de livros com preços baixos. Confira na imagem a programação:

- Publicidade -