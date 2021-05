Exposição em Mafra lembra necessidade do fortalecimento da luta antimanicomial

Para marcar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e reafirmar a importância da data, usuários, familiares e trabalhadores da saúde mental estão realizando exposição para divulgação de diversas produções artísticas dos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I Casa Azul. A exposição “Expressões do ser em liberdade” acontece na Policlínica Municipal até o dia 31 de maio.

A partir do tema “A importância do cuidado em liberdade” a exposição foi organizada pelos usuários do CAPS, sob supervisão da naturológa e arteterapeuta, Helen Silva, da psicopedagoga e arteterapeuta, Camille Assumpção Assumpção e do terapeuta ocupacional, Saulo Silva Vieira. Para os organizadores da exposição, as obras reafirmam, acima de tudo, a necessidade do fortalecimento da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica no Brasil. “O produto final alcançado pelos envolvidos pode ser considerado como um reflexo da percepção e expressão do ser em liberdade. Neste sentido, cada obra simboliza de forma subjetividade a singularidade dos sujeitos”, explicam.

Dia Nacional de Luta Antimanicomial

No II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, que ocorreu na cidade de Bauru (SP), no ano de 1987, foi criado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial no Brasil. Entre os principais objetivos almejados pelos participantes estava o fim da violência e discriminação contra as pessoas que sofriam transtornos mentais institucionalizadas em hospitais psiquiátricos. Além disso, visavam combater a cultura manicomial existente, a qual estava fortemente atrelada à psiquiatria ortodoxa.

