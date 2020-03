Fabiano Cambota fará show no Cineplus Emacite no dia 30 de março

Dia 30 de março, às 20h, o Cineplus Emacite será palco para mais um grande show de humor: Stand-up com Fabiano Cambota.

INGRESSOS

Os ingressos à venda na bilheteria do cinema e também pelo site da Rede Cineplus: www.cinemacineplus.com.br/ingressos-online

VALORES:

R$ 25 (valor para quem possui direito a meia-entrada e para o público em geral ao doar 01 kg de alimento)

(valor para quem possui direito a meia-entrada e para o público em geral ao doar 01 kg de alimento) R$ 50 (inteira – sem a doação do alimento)

Compre o seu ingresso de forma antecipada para garantir o melhor lugar para este grande show de humor. O alimento doado deve ser entregue no ato da compra do ingresso.

SOBRE FABIANO CAMBOTA

Além de humorista, Fabiano Cambota também é vocalista e violonista. Na música é conhecido por ser vocalista da banda Pedra Letícia. Arranha pandeiro, viola, violão, mas só arranha. Nasceu em Goiânia dia 08 de Janeiro de 1977. Capricorniano, não tem a menor ideia do que isso influencia na sua existência. Mede 1,83m e o peso varia de acordo com a época do ano. Antes de se tornar cantor, foi bancário, professor de inglês e dançarino safado na Itália. Agora anda metido porque faz stand up comedy também, e acha que está pronto pra ser ator. Começou a tocar quando já era adulto e suas influências variam entre rock clássico e música brasileira. Cita nomes como Luis Gonzaga, Ney Matogrosso e Freddie Mercury. Seu maior sonho era o pesadelo da família: ser músico. Passa os dias escrevendo crônicas, músicas, tocando violão e jogando videogame. Autor da maioria das músicas da banda Pedra Letícia, assume que é o culpado pelas letras.

A CULPA É DO CABRAL

Fabiano Cambota apresenta atualmente o programa A Culpa é do Cabral, produzido e exibido no canal de televisão por assinatura Comedy Central Brasil. O programa é uma “mesa redonda” do humor com comediantes brasileiros de diferentes regiões do país. Eles comentam de situações cotidianas a casos políticos, de relações humanas a vida das celebridades.

STAND-UP

Comédia stand-up é um termo que designa um espetáculo de humor executado por apenas um comediante, que se apresenta geralmente em pé, sem acessórios, cenários, caracterização, personagem ou o recurso teatral da quarta parede, diferenciando o stand up de um monólogo tradicional.