Faixas adicionais proporcionam conforto e fluidez na BR 116

Proporcionar conforto aos usuários e principalmente aumentar a segurança dos motoristas que trafegam pela BR 116 PR/SC, é o que a concessionária Arteris Planalto Sul busca através das obras de aumento da capacidade.

Um exemplo destas obras é a implementação das terceiras faixas, que consistem na construção de uma estrutura adicional contínua a pista existente da rodovia. Estas faixas são dimensionadas para trechos de rampa ascendente para melhorar a fluidez do tráfego de veículos leves, proporcionando locais mais seguros para ultrapassagens dos veículos pesados/lentos.

Ao todo, estão previstos 48,5 quilômetros de faixas adicionais no estado de Santa Catarina, segmentados em municípios como Mafra, Santa Cecília, Ponte Alta e Lages. Deste total já foram liberadas ao tráfego 18 quilômetros.

Entre as principais características destas obras estão o aumento de capacidade da via, redução do tempo de viagem, além de oferecer maior segurança aos usuários. Acidentes do tipo colisão frontal são evitados, pois são motivados pela ausência de espaço e visibilidade de ultrapassagem.

Para maior segurança dos usuários da rodovia e trabalhadores alocados nessas frentes, a concessionária executa a sinalização de desvio de obras implantando também barreiras de proteção de concreto no bordo da pista.

Com isso, durante as etapas de escavação e pavimentação, não se faz necessária a sinalização tipo pare e siga, minimizando os transtornos aos usuários.

Abaixo a descrição das terceiras faixas no trecho de Santa Catarina:

SENTIDO UF Km Inicial Km Final Extensão (km) Município Status Sul SC 9,646 10,295 0,649 Mafra Liberada ao tráfego Norte SC 10,705 12,097 1,392 Mafra Em execução Norte SC 13,575 14,705 1,130 Mafra Liberada ao tráfego Sul SC 14,775 15,800 1,105 Mafra Em execução Norte SC 15,105 16,140 1,035 Mafra Em execução Sul SC 124,795 125,810 1,015 Santa Cecília Em execução Sul SC 127,790 128,665 0,875 Santa Cecília Em execução Norte SC 156,075 158,245 2,170 Santa Cecília Em execução Sul SC 211,434 213,505 2,071 Ponte Alta Em execução Norte SC 212,035 214,185 2,150 Ponte Alta Em execução Norte SC 248,025 250,642 2,617 Lages Em execução