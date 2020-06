Falece em Curitiba o desembargador mafrense Silvio Vericundo Fernandes Dias

Foi decretado luto oficial de três dias em todas as repartições judiciárias do Paraná

Faleceu na última sexta-feira 12, em Curitiba o desembargador Silvio Vericundo Fernandes Dias. A Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná decretou luto oficial de três dias em todas as repartições judiciárias do estado.

BIOGRAFIA

Silvio Vericundo Fernandes Dias, filho de Vericundo Fernandes Dias e Anastácia Dias, nasceu no dia 27 de maio de 1947, na cidade de Mafra (SC). Formou-se em direito pela Universidade Estadual de Londrina (turma 1974).

Advogou até ser aprovado em concurso público para o cargo de juiz adjunto, sendo nomeado em 1º de dezembro de 1978 para exercer a função na comarca de Irati no dia 11 de dezembro do mesmo ano. Após novo concurso, em 16 de abril de 1980 foi nomeado Juiz de direito da comarca de Palmital, judicando ainda nas comarcas de Paranacity, Santa Mariana, Guaíra, Paranaguá e Curitiba.

Em 25 de agosto de 2003 foi nomeado juiz do Tribunal de Alçada e, no dia 31 de dezembro de 2004, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná.

No início deste ano o desembargador Silvio Vericundo Fernandes Dias concedeu uma entrevista sobre sua carreira para a série “História do Judiciário”.