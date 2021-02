Familiares protestam por retomada de visitas no Presídio de Mafra

Na última terça-feira (16) cerca de 10 famílias de internos do Presídio Regional de Mafra realizaram um protesto em frente a unidade prisional pedindo o retorno das visitas presencias suspensas desde o início da pandemia da Covid-19.

Segurando cartazes com frases como, “Preso esquecido pelo estado”, “Preso também é ser humano”, entre outras, os manifestantes com o apoio de um caixa de som pediam: “Preso tem família, liberem as visitas”

A Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) em nota disse entender a angústia dos familiares, mas diz não ser possível liberar as visitas no momento. “A SAP também anseia pelo momento em que as visitas serão liberadas, pois isso significará o fim da pandemia. No entanto, a evolução da pandemia no estado, neste momento, não nos permite uma flexibilização nas regras que definem o conceito de muralha sanitária em torno das unidades”

A Secretaria disse ainda que disponibiliza equipamentos, rede e serviços para atender de forma compensatória ao contato e à comunicação entre internos e seus familiares, com disponibilização de e-mails e visitas virtuais por video chamadas ou ligações telefônicas (para os casos de familiares que não dispõem de acesso à internet).

