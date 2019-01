Famílias assistidas pela Secretaria de Assistência Social recebem doação de cestas básicas

Compartilhar no Facebook

Na manhã da quarta-feira, 19, a Legião da Boa Vontade – LBV, com apoio da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação – SMASH, realizaram a entrega de cestas básicas para famílias assistidas pela referida Secretaria, essa ação foi feita nas dependências do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

Ao todo, cem famílias foram contempladas com as cestas básicas. As famílias contempladas são cadastradas na Assistência Social e foram escolhidas pela SMASH por uma seleção criteriosa.

A representante da secretária de Assistência Social, Joci Aparecida Ribas agradeceu em nome do Prefeito Wellington Roberto Bielecki e da Secretária da pasta Katia Borges Saliba a LBV pelo importante trabalho desenvolvido. “É uma satisfação receber essas cestas que irão contemplar cem famílias do Município”, concluiu Joci.

Os representantes da LBV/Regional Santa Catarina, Derli Francisco e Valdir Bigas afirmaram ser um prazer estar desenvolvendo esse trabalho e agradeceram o apoio da Prefeitura de Mafra. “Essa campanha é diária. Jesus nasce todo o dia em nosso coração e o nosso objetivo é proporcionar às famílias um Natal mais feliz e sem fome”, declarou Derli.

A CAMPANHA

A tradicional Campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! Visa beneficiar milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. Em Santa Catarina, serão entregues por meio desta campanha 1.697 cestas básicas, que serão destinadas à cinquenta mil famílias, e em nível de Brasil, a meta da LBV é arrecadar e distribuir um milhão de quilos de alimentos não perecíveis.

AÇÃO SOLIDÁRIA

