Famílias de Mafra receberão doações da campanha Corrente de Esperança Condor

A cidade de Mafra recebeu do Condor Super Center nesta quarta-feira (28), seis toneladas de alimentos referentes à campanha “Corrente de Esperança Condor”. A ação, que é viabilizada em parceira com os fornecedores da rede, segue até o dia 4 de maio e vai doar parte da venda dos produtos anunciados no tabloide específico da campanha.

“Temos uma parceria muito forte com o município e esta ação foi idealizada com o objetivo de levar acalanto e esperança para as famílias em situação de vulnerabilidade social em função da pandemia”, disse o diretor de operações do Condor, Maurício Bendixen.

Para o prefeito Emerson Maas, os alimentos serão muito importantes para que o município consiga oferecer assistência para as famílias neste momento difícil. “Temos duas frentes de trabalho, uma que envolve a saúde e outra que envolve os reflexos socioeconômicos. Esta doação reforça o elo já existente entre o Condor e a cidade e essas cestas vão nos ajudar a atender às famílias atingidas economicamente pela pandemia”.

O Condor já entregou 129.467 kg de alimentos para 10 municípios e ainda vai realizar outras entregas para as demais cidades onde a rede tem loja.

Segue relação das cidades beneficiadas pela Corrente de Esperança Condor até agora:

Almirante Tamandaré – 2,5 toneladas e 10 cilindros de oxigênio

Piraquara – 6 toneladas

Araucária – 6 toneladas

Campo Largo – 7 toneladas

Colombo – 7.275 kg

Curitiba – 60 toneladas

São José dos Pinhais – 10.818 kg

Fazenda Rio Grande – 4.139 kg

Pinhais – 5.354 kg

Lapa – 4.229 kg

Provopar Estadual – 10.152 kg

Mafra – 6 toneladas

Mais informações sobre a dinâmica da campanha e os produtos participantes podem ser conferidos no site www.condor.com.br.